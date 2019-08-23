Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık sohbetinde kayyım meselesiyle ilgili konuştu. Ahmet Hoca, Süleyman Soylu'ya teşekkür ederken yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün kayyım açıklamalarına tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamaları:

Şimdi Süleyman Soylu,üç belediyeye kayyım atadı diye herkes ayağa kalktı. Milli Görüş çizgisinden çıkıp, AK Parti'de vekillik, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış isimler, bugün kalkmış 'Neden böyle yapıyorsunuz' diyor. Böyle demokrasi olmaz diyolar. Demokrasi, teröristlere maaş bağlamak mıdır? Demokrasi zaten bize göre değil. Ben demokrasici değilim ama bu demokrasiye aykırı demek ne demek oluyor? Bugün dünyanın herhangi bir yerinde, görev başındaki siyasi, bürokrat terör örgütlerine destek verirken yerinde durabilir mi? Mantık var mı? Duramaz. Adamların dosyasına bakıyorsun. Kandil'e sıcak yemek çıkıyor. Bu olay karara bağlanacak. Zaten İçişleri Bakanlığına bu yetki verilmiş. Süleyman Soylu, Anayasa'daki hakkını kullanıyor. Bütün sıkıntılar bu teröristlerde, sigaralar, keneviler, milyar dolarlar bunlarda. Bugün Doğu Periçek, 'HDP kapatılması lazım' diyor. Şimdi gel de buna katılma. Bizim Milli Görüşçüler, bunlara dokunmayın diyorlar. Milli Görüş geleneğinden gelmiş olanların bu zihniyete nasıl sahip olduğunu anlayamıyorum. Allah Süleyman Soylu'ya yardım etsin. Kendisine hayırlı hizmetler nasip etsin. Bunlara yol veren tabii ki Cumhurbaşkanı. Allah ona da yardım etsin, onu muvaffak etsin.