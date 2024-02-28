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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan 28 Şubat mesajı! 'Postmodern değil bal gibi darbe'
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan 28 Şubat mesajı! 'Postmodern değil bal gibi darbe'

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:52:00 - 2024-02-28 17:55:22
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 28 Şubat mesajı! 'Postmodern değil bal gibi darbe'

Cübbeli Ahmet Hoca, 28 Şubat 1997 darbesinin yıldönümünde sert bir mesaj paylaştı.

Cübbeli Ahmet Hoca 28 Şubat darbesi için, "Postmodern değil bal gibi darbe" yorumunu yaptı.

28 Şubat darbecilerinin kendisine yaptığı zulmü anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, darbecilere sert tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca mesajında şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat sürecinde vakfı kapatılan, külliyesine el konulan, deprem vaazından sebep iki sene yedi ay üç gün hapis cezâsı alıp yedi ayı tek başına bir odada olmak sûretiyle bir sene hapis yatırılan, sakalı kesilen ve ırza tasalluttan tutuklu biriyle aynı kelepçeyle bağlanıp tuvalete bile birbirine bağlı olarak gönderilen, bu ve benzeri daha nice zulümlere maruz bırakılmış biri olarak ‘bin sene sürecek’ denilen bu sürecin kısa zamanda nihâyet bulmasından ve rütbeleri sökülerek sorumlularının hapislere tıkılıp hâlâ serbest bırakılmamasından dolayı Allâh-u Teâlâ’ya sonsuz şükreder ve bu zulümlerin müsebbiblerini dünyâda ve âhirette lâyık oldukları cezâlara çarptırmasını “el-Müntekîm” ism-i şerîfi ile müsemmâ olan Yüce Rabbim’den niyâz ederim. Âmîn!


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