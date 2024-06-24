  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte bu hiç beklenmiyordu! Yüzlerce İHA'nın bulunduğu fabrika vuruldu, İHA'ları ele geçirdiler

Türkiye ile savaşta kullanacakları gemide kriz! Gemi İHA'ların hedefinde, askerler görevi reddetmeye başladı

Mini etekli olsa yer yerinden oynardı! Başörtülü tıp öğrencisine saldırı anı ortaya çıktı

Teröristler rotayı değiştiriyor! Gazze kasabından yeni katliam planı

Seçil ve Dilan için yeni gelişme! Tokatçılar koğuş arkadaşı oldu

Patronların asgari ücret kararı belli oldu! İşte bu gelişme işleri tamamen değiştirir

FETÖ’cü Halit Esendir’den bomba itiraf! Gülen’in darbeden haberi vardı

Dindarlarda sekülerleşme ‘ateizm’e kapı aralıyor: İşte ateizm gerçeği... Adı: ‘Hoca’ Kendisi: ‘Ateist’

CHP yoğun çalışıyor! İBB zam meclisi

28 Şubat mağduru Emine İlyas başıboş köpekler nedeniyle kaza geçirdi
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca 'yanacaklar' diyerek çıplakların yanına gelip kendisinden ne istediğini açıkladı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca 'yanacaklar' diyerek çıplakların yanına gelip kendisinden ne istediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:56:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca 'yanacaklar' diyerek çıplakların yanına gelip kendisinden ne istediğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, başörtü düşmanlığının devam ettiğini ifade ederek, "Şimdi biraz meşhur oldum diye çıplaklar da gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Cübbeli Ahmet bu kez 'Dünya tersine döndü.' dedi ve kadınların kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini anlattı.

Cübbeli Ahmet sohbetinde, 'Kokonalar var çok memelette... Kokonalar hiç beğenmiyor çarşaflıları. Üzerine değse böyle fiuvv diye çeker.. Çok gıcık oluyorlar çarşaflılara... Sonra ahirette bir bakacak, kendi cehennemde yanıyor. Saçını başını boyamış, iline de bir fifi almış. Fiyi'yi dolaştırıyor. Sonra da dönüp, ay şunlarda ya, bir bitmediler, burası şeriat devleti değil bilmem ne... Geç kardeş sen çarşafınla sabreyle, bak sonunu seyreyle' dedi.

 

Konuşmasına devam eden Ahmet Mahmut Ünlü kendisine yapılanlardan da bahsetti ve 'Bana da neler yapıyorlardı da, şimdi biraz meşhur oldum diye çıplaklar da gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyor.' ifadelerini kullandı.

'Allah allah dünya tersine döndü yav.' diyen Cübbeli hocalardan korkmasınlar diye kendisinin de bir şey demediğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Şok Gazetesi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret kulisi: Sanırım bu olacak
Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret kulisi: Sanırım bu olacak

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret kulisi: Sanırım bu olacak

Memleket iyice şaşırdı! Cübbeli Ahmet Hoca 'Yapay zekadan imam olur mu?' sorusuna cevap verdi
Memleket iyice şaşırdı! Cübbeli Ahmet Hoca 'Yapay zekadan imam olur mu?' sorusuna cevap verdi

Gündem

Memleket iyice şaşırdı! Cübbeli Ahmet Hoca 'Yapay zekadan imam olur mu?' sorusuna cevap verdi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Erdoğan'ın o partiye bakanlık verebileceği konuşuluyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Erdoğan'ın o partiye bakanlık verebileceği konuşuluyor

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Erdoğan'ın o partiye bakanlık verebileceği konuşuluyor

Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!
Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'nın şaşırtan 'Diamond Tema' sessizliği!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23