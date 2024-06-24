Cübbeli Ahmet Hoca 'yanacaklar' diyerek çıplakların yanına gelip kendisinden ne istediğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Cübbeli Ahmet bu kez 'Dünya tersine döndü.' dedi ve kadınların kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini anlattı.

Cübbeli Ahmet sohbetinde, 'Kokonalar var çok memelette... Kokonalar hiç beğenmiyor çarşaflıları. Üzerine değse böyle fiuvv diye çeker.. Çok gıcık oluyorlar çarşaflılara... Sonra ahirette bir bakacak, kendi cehennemde yanıyor. Saçını başını boyamış, iline de bir fifi almış. Fiyi'yi dolaştırıyor. Sonra da dönüp, ay şunlarda ya, bir bitmediler, burası şeriat devleti değil bilmem ne... Geç kardeş sen çarşafınla sabreyle, bak sonunu seyreyle' dedi.

Konuşmasına devam eden Ahmet Mahmut Ünlü kendisine yapılanlardan da bahsetti ve 'Bana da neler yapıyorlardı da, şimdi biraz meşhur oldum diye çıplaklar da gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyor.' ifadelerini kullandı.

'Allah allah dünya tersine döndü yav.' diyen Cübbeli hocalardan korkmasınlar diye kendisinin de bir şey demediğini belirtti.

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Kaynak: Şok Gazetesi