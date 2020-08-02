Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Bunun vebâlinin altından kalkamayız
Türkiye'de büyük bir faciaya sebep olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca tüm Müslümanlara çağrıda bulundu.
Türk aile kurumunu parçalayan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca Müslümanlara çağrı yaparak, "Ey Müslümanlar! Bayramdır, yazdır, tâtildir demeyelim. Bugün bu "İstanbul Sözleşmesi"ne gereken tepkiyi vermezsek yarın çoluk çocuğumuzu eşcinsellikten kurtaramayız." uyarısında bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ey Müslümanlar! Bayramdır, yazdır, tâtildir demeyelim. Bugün bu "İstanbul Sözleşmesi"ne gereken tepkiyi vermezsek yarın çoluk çocuğumuzu eşcinsellikten kurtaramayız ve bunun vebâlinin altından kalkamayız. Bu hususta TÜGVA'nın şu açıklamasını da çok önemli buluyorum." dedi.