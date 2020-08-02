  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Bunun vebâlinin altından kalkamayız

Türkiye'de büyük bir faciaya sebep olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca tüm Müslümanlara çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 23:09:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Bunun vebâlinin altından kalkamayız

Türk aile kurumunu parçalayan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca Müslümanlara çağrı yaparak, "Ey Müslümanlar! Bayramdır, yazdır, tâtildir demeyelim. Bugün bu "İstanbul Sözleşmesi"ne gereken tepkiyi vermezsek yarın çoluk çocuğumuzu eşcinsellikten kurtaramayız." uyarısında bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ey Müslümanlar! Bayramdır, yazdır, tâtildir demeyelim. Bugün bu "İstanbul Sözleşmesi"ne gereken tepkiyi vermezsek yarın çoluk çocuğumuzu eşcinsellikten kurtaramayız ve bunun vebâlinin altından kalkamayız. Bu hususta TÜGVA'nın şu açıklamasını da çok önemli buluyorum." dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin Kaldırılması Düşüncesi Milletimizi Sevindirmiştir!..
İstanbul Sözleşmesi’nin Kaldırılması Düşüncesi Milletimizi Sevindirmiştir!..

Okur Postası

İstanbul Sözleşmesi’nin Kaldırılması Düşüncesi Milletimizi Sevindirmiştir!..

Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!
Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!

Gündem

Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!

'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz
'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

Gündem

'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

İstanbul Sözleşmesi'nin amacını açıkladı: Kökünden kazımak istiyorlar
İstanbul Sözleşmesi'nin amacını açıkladı: Kökünden kazımak istiyorlar

Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin amacını açıkladı: Kökünden kazımak istiyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı