  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı televizyon programında Türkiye'deki selefi grupları hangi ülkelerin desteklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:24:00 -

Türkiye'deki selefi grupların DEAŞ bağlantılı olduğunu ve silahlı gruplar oluşturduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım.

Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!
Ekonomi

Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı
Siyaset

Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı

DEVA Partisi’ni kurduktan sonra AK Parti hükümetini eleştirmek için sık sık kendi söylemleriyle çelişen Ali Babacan, bu kez hükümeti 28 Şuba..
Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’

İsrail hükümetinden ABD ile İran gerilimine ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washi..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay