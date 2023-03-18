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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca seçim kararını duyurdu! “14 Mayıs’ta...” deyip açıkladı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca seçim kararını duyurdu! “14 Mayıs’ta...” deyip açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde hangi ittifaka oy vereceğini açıkladı. Ünlü, “Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 13:41:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca seçim kararını duyurdu! "14 Mayıs’ta..." deyip açıkladı

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı.

Parti veya ittifak ismi telaffuz etmeyen Cübbeli Ahmet, “Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı.” dedi.

OdaTV'den Can Özçelik'e konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, “ABD kimden rahatsız, Avrupa Birliği kimden rahatsız, PKK/PYD kimden rahatsız biz buradan gideriz.” dedi. 

Cübbeli Ahmet, “FETÖ kimden rahatsızsa onlara rey vereceğim. Bunların hepsi alenen ortada. Kimin duruşu milliyse, dış güçlerle bağlantısı yoksa ona rey vereceğim. Zaten ittifaklar oluştu artık. Özel bir parti de telaffuz etmeme lüzum kalmadı.” şeklinde konuştu.
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Yorumlar

turcan

ben reise ve mhp ye verecem oyumu

Hocam

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