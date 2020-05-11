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Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyalar gördüm! Darbe tehlikesi var

Darbe söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Darbe söylentileri var. Ben darbe tehlikesi de var diyorum. Ben rüyalar gördüm var. " dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:55:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyalar gördüm! Darbe tehlikesi var

Türkiye'de darbe olacak iddialarıyla ilgili konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Tayyip Bey'in darbe söylentilerinden nemalandığını düşünmüyorum. Darbe söylentileri var. Ben darbe tehlikesi de var diyorum. Ben rüyalar gördüm var. Üç dört rüyam var ve dört beş yıllık süreç. Benim ilk bir gazetede çıkmıştı bu rüyam. Yedi ay sonra 15 Temmuz oldu. Bu bir gazetede yazıldı. Yedi ay sonra 15 Temmuz oldu. Yazım derken röportaj yapılmıştı benimle. Ben yine darbe tehlikesi görüyorum. FETÖ ve destekçileri değil. Yalnız şu var yani Canan Kaftancıoğlu, zaten DHKP-C kafasıyla PKK kafasıyla devlete seri katil diyen bir kafa. Darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Darbe olsa ona da yaramayacak. FETÖ'nün darbe yapacak gücü yok öyle görmedik. Darbe tehlikesi var ama yakında demiyorum. Darbe tehlikesi önümüzde mevcut. Ekonomik kiriz mi bahane edilir? İşte o zaman silahlanma konusunda yine uyardım. Selefi derneklerin silahlanması sonra Şialar'ın silahlanması. Suriye'de bunlar mevcut."  dedi.

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