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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca iftiralara tepki gösterdi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca iftiralara tepki gösterdi

Cübbeli Ahmet Hoca eşcinseller ve bazı çevrelerin Hz. Âişe hakkındaki iftiralarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 00:54:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca iftiralara tepki gösterdi

Hz. Âişe'ye atılan iftiralara Cübbeli Ahmet Hoca, sert tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Âişe (Radıyallâhu Te'âlâ Anhâ) Vâlidemiz'in Evlilik Yaşı) Şu bilinsin ki; yaşamakta olduğumuz şu günlerde İstanbul Sözleşmesi’nin iptali söz konusu olunca eşcinselliği savunan birtakım guruplar ... Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Âişe annemizle hâşâ çocuk yaşta evlendiği iftirâsını ortaya atarak Müslümanları rahatsız etmeye çalıştılar. Tabî ki bu, ilk olarak onların ortaya attıkları bir iftirâ değildir. Evvelce bâzı müsteşrik (özellikle dînî konularda doğu dünyâsının ilimlerini araştıran ve bâhusûs İslâm ilimlerini inceleyen) kâfirler de bu iftirâları dillendirmişlerdir ki Avrupa’da Dozy denen kâfir, Türkiye’de de evvelce müftülük yapıp daha sonra mürted olan Turan Dursun kâfiri bu konuyu gündeme getirmişlerdi. İşte biz şu anda tekrar hortlatılmaya çalışılan bu iftirâyı bu risâlemizde ilmî ve kavî (çok güçlü) delillerle inşâallâh çürüteceğiz." dedi.

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