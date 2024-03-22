Cübbeli Ahmet Hoca gün vererek uyardı! 'Bazıları insan içine çıkamayacak'

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa içindeki tartışmalı olduğu isimlere seslenerek, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüşrütürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" şartını sundu.

Kaydettiği videoya, "İsmailağa'ya son ihtâr!" başlığını ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

"Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30’a kadar bu teklîfim kabûl görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"