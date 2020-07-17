Cübbeli Ahmet Hoca ateş püskürdü! Skandal sözlere tokat gibi cevap

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, “Eşimi ve iki kızımı Roma’ya bir haftalığına tatile gönderdiğimde aklıma cinsel saldırıya uğrayacakları gelmiyor. Çünkü orada öyle bir problem olmadığını biliyorum. Ama fakültemdeki kız öğrenciler, umreye giderken Mekke’deki otelin Kâbe’ye yakın olmasında ısrar ettiler. Otelden gittikleri bizim Harem dediğimiz, her türlü kötülük yapmanın haram olduğu bir mahalde cinsel açıdan kendilerini güvende hissetmiyorlar. Meğer çocuklar başka şeylerden korkuyormuş. Orada kaçırma, tecavüz olayları var.” ifadelerini kullanmıştı.

Köse'ye, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den çok sert tepki geldi.

"Zekeriya Beyaz’a rahmet okutan ve: 'Roma’da cinsel saldırı olmayacağından emîn olup Kâbe’de emîn olamayan' Marmara Üniv. İlâh. Fak. Dekanı Ali Köse’ye iki çift lafımız var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"İlk önce bu lafın, FETÖ’nün: 'Haçlılar sizin karınıza kızınıza ilişmez' lafına çok benzemesine hiç şaşırmadım. Zîrâ diyalog husûsunda aynı fikirde oldukları îzâha muhtâc değildir.

Sâniyen: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, batının İslam dünyasından daha güvenlikli olduğunu ve kızını karısını batıya tâtile gönderirken tedirgin olmadığını ama Kâbe'ye kız öğrencileri gönderirken tedirgin olduğunu söylüyor.

"Batılıların verilerine de mi güvenmiyorsun?"

Hadi biz Müslümanlara zerre îtibârın yok, karını kızını güvenerek tâtile gönderdiğin o batılıların verilerine de mi güvenmiyorsun? Onlar bile tâciz tecâvüz sıralamasında, pedofilide, çocuk kayıp vakalarında hep batılıların ilk sıraları aldığını yazıyor."

"İskandinav ülkelerinde tecavüz oranları korkutucu seviyede"

Cübbeli Ahmet Hoca, ifadelerini kaynaklandırarak Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İsveç'teki cinsel saldırı ve tecavüz olaylarının yüksek olduğu yönünde bir haber paylaşıp sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi zihin babalarına da mı îtibâr etmiyor? Batı diyor ki: 'Bizde tâciz tecâvüz, doğulu ülkelerden kat kat fazla', Ali Köse ise 'Hayır! Hayır! Siz çok güvenilirsiniz, karımı kızımı bile size güvenerek tâtile gönderiyorum, siz temizsiniz, Müslümanlar ahlaksız' diyor.

"Bu kişinin başında bulunduğu kurumdaki talebelerin imanlarını Allah'a emanet ederiz"

Hulâsa; Bu kişi bu konuşmasıyla Allâh-u Te’âlâ’nın: “Oraya giren güvende olur” (Âl-i ‘Imrân Sûresi 3/97) âyet-i kerîmesini, yine böylece “Bu güvenli Belde’ye yemîn ederim” (et-Tîn Sûresi 95/3) âyet-i celîlesini, ayrıca “Etrâfındaki insanlar kapılırken Biz onları emniyetli bir Harem’e yerleştirmedik mi?” (el-‘Ankebût Sûresi 29/67) gibi daha nice âyet ve hadîsi inkâr etmiş olduğunu bilecek ilme sâhipse durum bir fecâat, bunları bilmeyecek kadar Kur’ân’a bîgâne ise o zaman İlâhiyat’ın başında olması daha büyük felâkettir.

Bu adam, 15 Temmuz'da "Allâh-u Ekber sesleri demokrasi seslerini bastırmamalı" diyen bir ilâhiyatçı! Düşünün seviyeyi! Artık bu kişinin başında bulunduğu kurumdaki talebelerin îmanlarını Allâh’a emânet ederiz!"