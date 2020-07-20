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Cübbeli Ahmet Hoca: Adil Öksüz hapisteyken beni ziyarete geldi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın "Fetullah Gülen siz cezaevindeyken size kitaplarını gönderdi mi?" sorusuna yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 23:44:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca: Adil Öksüz hapisteyken beni ziyarete geldi

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın "Fetullah Gülen siz cezaevindeyken size kitaplarını gönderdi mi?" sorusuna cevap verdi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hapishanedeyken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine kitap gönderdiğini doğruladı. Ünlü, "Bana iki tane kitap gönderdi, Adil Öksüz'le gönderdi. Ben adamı tanımıyorum, ziyaretçi diye geldi. Zaten kitapları da hemen getirdiler teftişten evvel. Ben daha önce de açıkladım bunu. Açıklayınca savcılık adam göndermiş. Benimle konuştuğu 1 saatlik kayıt hiç yok. Adil Öksüz'ün benimle ne konuştuğunun kaydı yok. Sonra savcı çağırdı gittim 2 kere ifade verdim. Birinci de Fatih Oğuz'la beraber gittik savcının karşısına. Fatih Oğuz'un FETÖ'cü olduğunu ikinci gidişimde savcı söyledi bana." dedi.

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