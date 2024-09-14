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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı: ‘FETÖ’nün suikast planı doğrulandı’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı: ‘FETÖ’nün suikast planı doğrulandı’

Yeniakit Publisher
2024-09-14 20:20:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca, Şırnak Üniversitesinde FETÖ’yle bağı olduğunu ileri sürdüğü akademisyenlerin, kendisine yönelik suikast planının doğrulandığını açıkladı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 8 Eylül’de Lalegül TV’deki konuşmasında, kendisine suikast planladığını ileri sürdüğü Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’la Ruhullah Öz’ün yazışmalarını gündeme getirdi. Cübbeli Ahmet Hoca, yazışmalarda adı geçen ve basıma hazırlanan kitaba dikkat çekerek “Geçen haftalarda o kitap rektörün takriziyle çıktı. Bu kitap basıldığına göre bu yazışmalar doğru.” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, 7 Eylül’de akşam saatlerinde bir dernek çıkışında saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası açıklamalar yapan Ünlü, terör örgütlerinin hedefinde olduğunu aktarmıştı. Bazı selefi gruplardan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Ünlü, FETÖ’nün de kendisine suikast hazırlığında olduğunu ifade etmişti.

 

‘SUİKAST YAZIŞMALARI DOĞRUYMUŞ’

Şırnak Üniversitesi rektörü Abdurrahim Alkış’ın FETÖ firarileriyle birlikte kendisine suikast planladığını ileri süren Cübbeli, Aydınlık’ın yayınladığı yazışmaları hatırlattı. Cübbeli, o yazışmaların doğrulandığını belirterek şunları söyledi:

“Şırnak’taki adam “İsmailağa’da senin birkaç günün kaldı, kovduracağız.” dedi. 25’inde söyledi, 27’sinde ise İsmailağa Heyeti'nden Ahmet Ustaosmanoğlu “Cübbeli kovuldu." dedi. Bunlar iki gün arayla. Bunları adamın twitter hesabına girersek görmüyoruz. Bunu emniyetin çözdüğü özel sitelerden görüyoruz. Twit var ama hesaba giren göremiyor. Bunlar tesadüf mü? FETÖ’nün Şırnak Rektörü Abdurrahim Alkış ve Ruhullah Öz diye biri vardı. Orada geçen konuşmalara “Aydınlıkçıların uydurması mı?” demişlerdi. Orada bir konuşma var; Ruhullah “Hocam kitabım çıkacak” diyor. Bir kitap isminden bahsediyor. Bunun çıkacağından kamuoyunun haberi yok. Geçen haftalarda o kitap rektörün takriziyle çıktı. Bu kitabın çıkacağını nereden bilecek Aydınlık Gazetesi? Bu kitap basıldığına göre bunlar doğru.”

 

Aydınlık’ın 19 Aralık 2023’te “FETÖ’nün Cübbeli’yi zehirleme planı” manşetiyle gündeme getirdiği yazışmalarda, Ahmet Mahmut Ünlü'nün FETÖ'ye eleştirileri konusunda, FETÖ’nün Başyüceler Heyeti’nden Cevdet Türkyolu ve Suat Yıldırım’ın ‘gereğini yapacağı’ ifadeleri yer alıyordu.

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Yorumlar

Hocamızın yanındayız destekliyoruz

Cübbeli Ahmet Hoca efendi bu ülkenin manevi değeridir alimidir nokta

sdk

hocamızın öngörüleri hep gerçekleşmiştir
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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