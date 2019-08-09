Cübbeli Ahmet Hoca 10 Ağustos'u işaret ederek uyardı!

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, özellikle Arefe gününü işaret ederek çok önemli uyarılarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Arefe gününün önemine vurgu yaparak, "Kaçırmamak lazım. Bir daha seneye kadar bu kadar müjdeler yoktur. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Belki seneyi göremeyebiliriz. Fırsat bilinsin ve gerekli ibadetler yapılsın. 'Tatildeyim, çok sıcak var' denmesin. Zikir ve ibadetlerimizi kaçırmayalım." dedi.