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Ekonomi ÇÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

ÇÜ akademik kadro alacak

Çukurova Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:35:00 -
ÇÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranacak.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranacak.

Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklar.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 06.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 20.10.2021 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme : 22.10.2021

Sınav Giriş Tarihi : 26.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.10.2021

Başvuru Şekli : Şahsen veya posta

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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