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ÇTSO ve GMKA Almanya ile işbirliği ziyaretleri gerçekleştirildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde İstanbul Alman Konsolosluğu ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek resmi temaslarda bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
ÇTSO ve GMKA Almanya ile işbirliği ziyaretleri gerçekleştirildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde İstanbul Alman Konsolosluğu ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek resmi temaslarda bulundu.


İstanbul Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen ilk görüşmede, Başkonsolos Vekili Stefan Graf, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran ile Uzman Petek Eğerci’den oluşan heyet hazır bulundu.



"Çanakkale’de Alman Ekonomi Günleri düzenlenecek"


Ziyarette ilk olarak ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu tarafından; Çanakkale ilinin ekonomisi, yatırımları, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının yapısı, işleyişi, üye profili ve sektörleri ile tarihi ve kültürel değerleri hakkında Başkonsolos Sayın Stefan Graf’a bilgi verildi. Görüşmede, iki taraf arasında Çanakkale’de “Alman Ekonomi Günü” düzenlenerek sektör temsilcilerinin ikili iş görüşmeleri yapılmasına karar verildi.



"İş insanlarımıza uzun süreli vize verilmesi öncelikli hedefimiz"


Görüşmenin önemli konularından biri de “İş İnsanlarına Uzun Süreli Vize” oldu. Çanakkale’yi yakın bir tarihte ziyaret etmesi planlanan Alman Konsolosluğu yetkililerine bu görüşmede; Çanakkale’nin ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgi verileceği ve karşılaşılan vize sorunlarının gündeme getirileceği ifade edildi. Başkonsolos Vekili Graf vize çözüm konularının üzerinde durularak yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve üzerlerine düşen desteği vereceklerini ifade etti. Başkonsolos Graf, Almanya tarafından ekonomik işbirliği konularının ele alınacağı ziyaretin Çanakkale’ye ilk kez gerçekleşeceğini belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz"


ÇTSO ve GMKA yetkililerinden oluşan Çanakkale heyetinin İstanbul resmi temaslarının ikinci adresi İstanbul Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Türk-Alman Ticaret Odası adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Frank Kaise, Kamu ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ebru Kunt Akın, İş Geliştirme Uzmanı Zuhal Şencan’ın yer aldığı görüşmede, ortak bir toplantı organize edilerek yaşanan sorunlar ile gerçekleştirilebilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Frank Kaise tarafından Almanya’da ihracat, ithalat, yatırım ve destekler hakkında bilgi verilerek, ÇTSO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında bilgilendirme yapılması kararlaştırıldı. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu tarafından Çanakkale’de yatırım yapan Alman firmaları ile Almanya ile ticaret yapan oda üyeleri hakkında bilgi verilerek, Çanakkale’de yapacakları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Çanakkale heyeti ve Alman heyetleri tarafından günün anlam ve önemini belirten hediyelerin karşılıklı olarak verilmesiyle görüşmeler tamamlandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
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