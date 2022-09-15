CTE idare memuru öğrencisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 5-9’uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 30.09.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız www.adalet.gov.tr, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Genel Müdürlüğümüz www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Sorularınız için;

a) İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

b) Telefon: 0312 507 04 00-892-881-714-715-716-561-562

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