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Spor

Cruzeiro Başkanı Rocha: Fenerbahçe'den randevu aldık

Cruzeiro Başkanı Jose Rocha, 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jadsom için Fenerbahçe'den randevu aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:17:00 -
Cruzeiro Başkanı Rocha: Fenerbahçe'den randevu aldık

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Cruzeiro forması giyen Jadsom'u gündemine aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın eski takımında forma giyen Jadsom için geleceğinin çok parlak olacağı yorumları yapılıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde Jadsom transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Jadsom Kimdir?

Tam adı Jadsom Meemyas de Oliveira da Silva olan futbolcu 20 Mayıs 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbola Recife altyapısında başlayan Brezilyalı orta saha, aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. 19 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında 200 bin Euro karşılığında Cruzeiro'nun yolunu tuttu.

Asıl mevkisi merkez orta saha olan genç futbolcu, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Jadsom'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 bin Euro. (aspor.com.tr)

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