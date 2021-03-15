  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor C.Ronaldo durdurulamıyor
Spor

C.Ronaldo durdurulamıyor

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Maçta C.Ronaldo hat-trick yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 03:04:00 -
C.Ronaldo durdurulamıyor

Ligde zirveye oynayan Juventus, Sardinya Arena'da kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 55'e çıkartan bir maçı eksik Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Cagliari ise ligdeki 15. yenilgisini yaşarken, 22 puanla 17. sırada yer buldu.

23 maçta 23 gol

Bugünkü maçta yaptığı hat-trickle Cristiano Ronaldo, Serie A'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 23 gole ulaştı, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtları araştırılırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten..
İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir
Gündem

İtalyan analist bomba detayı ilk kez açıkladı: Türk Donanması yakında bunu yapabilir

İtalyan Analist Alberto de Sanctıs, Türk donanmasının yakın bir gelecekte ABD, İngiliz ve Çin donanmalarına denk bir güç olabileceğini söyle..
Son açıklamaları yine gündemi değiştirecek! Türkiye'ye gelmekten vazgeçebilirler
Dünya

Son açıklamaları yine gündemi değiştirecek! Türkiye'ye gelmekten vazgeçebilirler

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, Afganistan hükümeti ile çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle çok sert bir açıklama yaptı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay