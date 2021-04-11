Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı nelerede görülür? Crohn hastalığı belirtileri neler?

Crohn hastalığı en basit şekilde, “yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir inflamatuar bağırsak hastalığı olarak tanımlanıyor.

Crohn hastalığı adını 1932 yılında onu ilk olarak tanımlayan Dr. Burril Crohn’dan alıyor. Crohn hastalığı tipik olarak, ince bağırsağın son kısmı veya kalın bağırsağı tutsa da, ağızdan anüse kadar, genellikle parçalı tarzda, tüm sindirim sistemini etkileyebiliyor.

Crohn hastalığı nerelerde görülür?

Hastalık nedeniyle, anüs bölgesinde “fissür” adı verilen çatlaklar ve “fistül” olarak isimlendirilen iltihap akan delikler de sıklıkla görülebiliyor. Crohn hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak belirtileri kontrol altında tutabilen veya azaltabilen tedavi seçenekleri vardır.

Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?

Crohn hastalığının ortaya çıktığı bölgeye göre farklı şikayetleri vardır. Ancak en sık görülen belirtileri karın ağrısı ve ishaldir. Karın ağrısı şikayeti yaşayanlar daha çok yemek yedikten sonra göbek çevresi ve göbek altı bölgesinde yaşanan ağrılardan yakınırlar. Eğer bağırsakta ciddi oranda bir daralma söz konusu ise o zaman hastalarda kusma, şişkinlik ve kabızlık görülebilir. Crohn hastalığı kalın bağırsakta görülüyorsa dışkıda kan görülmesi de sık rastlanılan bulgular arasındadır.

En sık görülün Crohn hastalığı belirtileri

Yorgunluk ve halsizlik,

İştahsızlık,

Kilo kaybı,

Acil dışkılama ihtiyacı,

Sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı,

Tuvalete çıktıktan sonra bile geçmeyen doluluk hissi,

Çocuklarda gelişme geriliği,

Sebebi açıklanamayan yüksek ateş,

Anüs çevresinde çatlak ve iltihaba yol açan apseler, yaralar da görülebilir.