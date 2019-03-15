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CRM Konferansı perakende sektörüne ışık tuttu

Boyner Büyük Mağazacılık, üyesi olduğu ve dünyadaki çok katlı mağazalar arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform sunan IGDS (Intercontinental Group of Department Stores) ile birlikte İstanbul’da bir konferans düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
CRM Konferansı perakende sektörüne ışık tuttu

Boyner Büyük Mağazacılık, üyesi olduğu ve dünyadaki çok katlı mağazalar arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform sunan IGDS (Intercontinental Group of Department Stores) ile birlikte İstanbul’da bir konferans düzenlendi.



Boyner Büyük Mağazacılık, üyesi olduğu ve dünyadaki çok katlı mağazalar arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform sunan IGDS (Intercontinental Group of Department Stores) ile birlikte İstanbul’da bir konferans düzenlendi. IGDS üyesi çok katlı mağazalar ile Boyner Grup şirketlerinin pazarlama ve CRM yöneticilerinin katıldığı ‘10th IGDS CRM/Loyalty Programme Executive Conference’ 12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Tüm dünyada 40’tan fazla üyesi bulunan IGDS’in Boyner işbirliğinde düzenlediği, perakende sektöründeki mevcut CRM uygulamalarını masaya yatıran, yeni nesil CRM uygulamaları ile sektöre ışık tutan ve yeni bakış açıları getiren etkinliğe Hollanda (deBijenkorf), Çek Cumhuriyeti (Kotva), Estonya (Kaubamaja), Kıbrıs (Ermes), Katar (Blue Salon), Güney Afrika (Truth), Güney Kore (Lotte) gibi ülkelerin çok katlı mağazalarının yöneticileri katıldı.


IGDS üyesi firmaların yöneticilerinin yanı sıra Türkiye’den de alanında deneyimli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, dijitalleşme ile birlikte gündeme gelen; ’müşteri davranışı ve küresel sadakat trendleri’, ’yeni nesil müşteri sadakati’, ’dijital dönüşüm’, ’müşterileri kazanmak için verileri kullanma’, ’yapay zekâ, CRM’i nasıl dönüştürüyor?’ gibi konular masaya yatırıldı.



Ahmet Bal: "İlham verici bir etkinlik oldu"


IGDS ile birlikte CRM konferansını düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, düzenlenen etkinlikle, "Sadakat konusu, ticaret kavramı hayatımıza girdiğinden beri önemini koruyor. Günümüzde gelişen teknoloji ile CRM ve sadakat konusuna başka bir boyut katan yenilikçi çalışmalar yapılıyor. Yapay zekâ, big data, deneyim ve kişiselleştirme CRM uygulamalarının temelini oluşturuyor. IGDS ile birlikte düzenlediğimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren çok katlı mağazaların katıldığı CRM Konferansı’nda 2 gün boyunca karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, deneyimlerimizi paylaştık" dedi.



Boyner Büyük Mağazacılık olarak CRM uygulamalarının sadece Türkiye için değil yurt dışı perakende sektörü için de ilham verici önemli çalışmalar içerdiğini belirten Bal, "Vizyonumuz genele ulaşan teklifler yerine müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine hizmet eden, kişiye özel kurguları artırmak ve bu tarz kampanyaları odakta tutarak ilerlemek. Kişiye özel teklif kurgularımızın sayısı her geçen yıl artıyor. Müşterilerimizin ziyaret sıklıkları, tercih ettikleri ürün ve kategorileri analitik modellerimizle tahmin ederek kişiye özel teklif ve ayrıcalıkları çeşitli kanallarımız aracılığıyla müşterilerimize sunuyoruz. Bununla birlikte, çatı kampanyalarımızın iletişimini de kişinin alışveriş alışkanlıklarına göre kişiselleştiriyoruz. Hedef kitleye en verimli ve doğru kanal ile ulaşabilmek adına tüm bu süreçlerde CRM ve dijital pazarlama ekiplerimiz entegre bir şekilde çalışıyor. Bunların yanı sıra, Hopi hem offline hem online kanalda kullanıcıların ihtiyaç ve alışveriş davranışlarına paralel özel faydalar sunduğumuz ve sürdürülebilir modelde yeni müşteri kazanımı için verimli geri dönüşler aldığımız önemli bir uygulama" şeklinde konuştu.



Bu tür etkinliklerin sektörün gelişimi adına çok önemli olduğunu da vurgulayan Bal sözlerini şöyle noktaladı: "IGDS ile birlikte üye firmalara değer katan böyle bir etkinlik düzenlemekten büyük mutluluk duyduk. Konferansın önümüzdeki dönemde perakende sektöründeki CRM stratejileri için yol gösterici olmasını diliyorum".


10th IGDS CRM/Loyalty Programme Executive Conference kapsamında bir araya gelen ve 2 gün boyunca fikir alışverişinde bulunan katılımcılar, etkinlik kapsamında Boyner ve Beymen mağazalarını da ziyaret etme fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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