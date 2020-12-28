Cristiano Ronaldo'ya 'yüzyılın en iyi futbolcusu' ödülü
İtalya'nın Juventus takımında oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Aralarında eski futbolcular ve antrenörlerin de bulunduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapındaki taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Mohammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.
Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.
"Yılın Takımı" ödülü Bayern Münih'e verildi, Alman takımının forvet oyuncusu Robert Lewandowski "Yılın Futbolcusu", teknik direktörü Hans-Dieter Flick ise "Yılın Antrenörü" seçildi.
"Kariyer ödülü" törende eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye takdim edildi.