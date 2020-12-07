Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini açıkladılar

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Koronavirüs sebebiyle gelirlerinde büyük bir kayba uğrayan Juventus, Portekizli süper yıldızla sezon sonunda yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Avrupa basını ise Cristiano Ronaldo'nun yeni takımıyla ilgili olarak flaş iddialarda bulunmaya devam ediyor.

Unıted'a geri dönüyor

Auto Esporte'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a geri dönüyor. Manchester United'ın ana sponsorlarından biri olan Amerikan otomobil markası Chevrolet, CR7'nin kulübe geri dönüşünü finanse etmek istiyor.

Amerikan markası, Ronaldo'nun Juventus'a transferiyle Jeep markasının satışlarının arttığını gözlemledi ve bu transfer için harekete geçti. Chevrolet, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'a geri getirmenin harika bir ticari hareket olacağına inanıyor. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Juventus'un hisseleri sadece bir haftada yüzde 30 artış göstermişti.

Haberde Chevrolet'in yıldız futbolcunun haftalık 500 bin sterlinlik (5 milyon 196 bin Lira) maaşını ödemek için United'a finansal destekte bulunacağı ifade edildi.

Yıldızı Unıted'da parlamıştı

Cristiano Ronaldo 2003-2009 yılları arası forma giydiği Manchester United'a üst üste 3 lig şampiyonluğu ve 2008'de ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşamıştı.

Portekizli yıldız 2009 yılında ise dönemin transfer rekoru olan 80 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.Ronaldo, alt üst ettiği bireysel rekorların yanına 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 La Liga şampiyonluk kupası eklemişti.Ronaldo geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 750. golüne imza atarak yine tarih yazmıştı.