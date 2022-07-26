Cristiano Ronaldo'nun takımı belli oldu

Günlerdir dünya futbol kamuoyunu meşgul eden Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde açıldı… Takımda kalmak istemediği ifade edilen Portekizli yıldız geleceği hakkında son kararı vermek için menajeri Jorge Mendes ile birlikte Manchester’a döndü. Kulüp yönetimiyle bir araya gelecek Ronaldo kariyerini şekillendirecek.

Tayland ve Avusturya’da yapılan hazırlık kamplarına katılmayan ve bu sürede menajeri Jorge Mendes’in bir çok kulüple görüşme gerçekleştirdiği yazılan Ronaldo, kendisini takımda tutmak isteyen Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag’la da bir görüşme gerçekleştirecek.

Yeni sözleşme istemiyor

The Athletic’te yer alan habere göre; ailevi problemlerini öne sürerek antrenmanlara katılmayan Ronaldo, kulüpteki geleceği hakkında acil bir görüşme talep etti. Kırmızı Şeytanlar’ın kalmasını istediği yıldız oyuncu kulüple yeni bir sözleşme imzalamak istemiyor.

Mutsuz hissediyor

Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, Ronaldo ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Geçtiğimiz haftayla durum aynı. Onun için endişelenmiyoruz. Ronaldo'nun durumu için bu ifade doğru bir kelime değil. Şu anda takımdaki oyunculara odaklandım ve harika bir iş yapıyoruz. Ronaldo'nun takıma katılmasını bekleyemeyiz. Bir parça mutsuz hissediyor, Nasıl çözebiliriz buna bakacağız. Ben onunla çalışmak istiyorum. Onu, sonrasında takıma adapte edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

En çarpıcı iddia: Athletico Madrid

Portekizli yıldız için en büyük transfer iddiası geçtiğimiz günlerde İspanyol basınından gelmişti. Diego Simeone’nin ika ettiği Ronaldo’nun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ancak taraftar baskısından dolayı bu transferin gerçekleşme ihtimalinin azaldığı yazılmıştı.

Ronaldo’nun İngiltere’ye geri dönmesi Manchester United tarafından olumlu bir işaret olarak görüldüğü ifade edildi. Haberden sonra gelen yorumlara göre; Ronaldo’nun United’da kalma ihtimalinin giderek arttığını, ancak durum hakkında belirsizliğin devam edeceği belirtildi.