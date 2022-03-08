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Spor Cristiano Ronaldo'nun gemileri yaktığı iddia edildi
Spor

Cristiano Ronaldo'nun gemileri yaktığı iddia edildi

Manchester City maçında sakat olduğu için kadroya alınmadığı ifade edilen Cristiano Ronaldo, Portekiz'de bulundu. 4-1'lik mağlubiyet sonrası Manchester United ile Ronaldo arasındaki iplerin tamamen koptuğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 00:51:00 -
Cristiano Ronaldo'nun gemileri yaktığı iddia edildi

Derbide Manchester City'ye 4-1 kaybeden Manchester United'da kriz giderek derinleşiyor. İngiliz medyası, maçtan saatler önce sakat olduğu için kadrodan çıkartılan Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de olduğunu yazdı.

Yedek kalmak istemedi

İlk 11 oynamayı bekleyen Ronaldo'nun, yedek kaldığını öğrendikten sonra rest çektiği ileri sürüldü. Portekizli yıldızın teknik direktörle yaşadığı tartışmanın ardından Portekiz'e gittiği belirtildi.

Arkadaşlarıyla problemli

Ronaldo'nun takım arkadaşlarıyla da arası hayli kötü. Transferinde büyük rolü olan Bruno Fernandes'le bile maç içinde gerginlik yaşadı. Özellikle Rashford ve Sancho gibi isimlerle saha içinde sürekli polemik yaşıyor.

Futbolu bırakma ihtimali

Cristiano Ronaldo son zamanlarda futbolu bırakma sinyali de verdi. Ancak Portekizli yıldızın ailesi son olarak yuvası Sporting'e dönmesini istiyor.

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