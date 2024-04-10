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Dünya Cristiano Ronaldo'dan Ramazan bayramı mesajı!
Dünya

Cristiano Ronaldo'dan Ramazan bayramı mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 23:06:00 - 2024-04-10 23:09:23
Cristiano Ronaldo'dan Ramazan bayramı mesajı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Müslümanların Ramazan bayramını kutladı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Ronaldo, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı.

Yıkdız futbolcu mesajında, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

İslam dinine yakınlığıyla bilinen 39 yaşındaki Ronaldo, son olarak yüce Kur'an'ı okumayı öğrenmesiyle gündeme gelmişti.

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