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Spor Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Haydi Turko!
Spor

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Haydi Turko!

Juventus'un Napoli'yi yendiği maçın sonunda sevinç gösterisinde bulunan oyuncuların görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Cristiano Ronaldo'nun Merih Demiral'a "Haydi Turko" diyerek dans ettirmeye çalışması izleyenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:14:00 -

İtalya Süper Kupası'nda Napoli'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Juventus'un maç sonu sevinç görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan bir videoda Cristiano Ronaldo'nun Merih Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ve onu dans ettirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Juventus'un maç sonu sevinci

Juventus, İtalya Süper Kupası'nda Napoli'yi 2-0 mağlup etmiş ve kupanın sahibi olmuştu. Maçın ardından oyuncuların sevinçli halleri sosyal medyaya düştü.

Ronaldo'dan 'Haydi Turko' seslenişi

Sosyal medyada yer alan bir videoda Cristiano Ronaldo'nun Merih Demiral'ı dans ettirmeye çalıştığı görüldü.

Aynı videoda Ronaldo'nun, Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

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