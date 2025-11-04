Cristiano Ronaldo sahibi olduğu araç sayısını açıkladı! Çok konuşulacak

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geleceği, emeklilik kararı ve gündelik hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.''41 ARABAM VAR''''Kaç arabanız var?'' sorusuna cevap veren Portekizli yıldız oyuncu, ''Kaç arabam olduğunu bilmiyorum. Sanırım 41 civarı. En son saydığımda öyleydi.'' dedi. Bu sorunun ardından gelen ''Sahip olduğun en pahalı şey nedir?'' sorusunu da yanıtlayan Ronaldo, ''Sanırım uçak'' cevabını verdi.

Verdiği röportajda Manchester United'ın durumuna da değinen Ronaldo, “Manchester United'ı böyle görmek beni üzüyor. Orada Şampiyonlar Ligi, Ballon D'Or kazandık. Uzun yıllar oynadım. Orada 14 kupa kazandım! Manchester United benim kalbimde ve çok seviyorum. Ne yazık ki takımda şuan bir yapı yok. Bu sene şampiyon olamazlar. Puan tablosunda çok gerideler. Şuan doğru yolda olduklarını düşünmüyorum. Değişikliğe ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Arsenal'ın şampiyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten 40 yaşındaki futbolcu, “Kariyerimde Arsenal'a transfer olmaya çok yakındım. Ama üzerinden çok geçti tabi. Bu yüzden onlara karşı özel bir sempati besliyorum. Bence bu sezon Premier Lig’i kazanma şansları çok yüksek. Oynama tarzlarını seviyorum.” dedi.

Piers Morgan'ın, "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna cevap veren Ronaldo, "Messi benden iyi mi? Hiç sanmıyorum. Mütevazi olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo röportajında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında da konuştu.

"Donald Trump dünyanın değişmesine yardım edebilecek insanlardan biri."

40 yaşında olan ve ne zaman futbolu bırakacağı merak edilen Ronaldo, bu konuyla ilgili, ''Emekliliğim yakında. Elbette zor olacak. Muhtemelen ağlayacağım." sözlerini sarf etti.''SADECE 6-7 MAÇLIK TURNUVA''Kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası ile ilgili de yorum yapan yıldız isim, "Tarihin en iyi oyuncusunu belirlemek için bir Dünya Kupası yeterli mi? Sadece 6–7 maçlık bir turnuva. Bunun adil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" yorumunu yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun ailesi, Portekizli yıldızın 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos'un futbol maçını izlemek için Türkiye'ye geldi.

Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında, Portekiz ile İngiltere, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Maçı, Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez de izledi.

Cristiano Ronaldo'nun ailesi, Antalya'da Cristiano Dos Santos'a tribünden destek verdi. Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki futbolcu emeklilik, evlilik ve gelecek planları hakkında konuştu. Birkaç yıl önce milyarder olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, "Futbolda tek milyarder olmam beni şaşırtmıyor. Tüm rekorlara baktığınızda, listenin en tepesinde Cristiano Ronaldo’yu görürsünüz. İnsan doğası gereği her zaman daha fazla para arzular. Ne kadar kazanırsanız kazanın, her zaman daha fazlasını istersiniz. Ama bir noktadan sonra, belli bir seviyeye geldiğinizde, paradan daha önemli şeylerin olduğunu fark ediyorsunuz. Para önemlidir ama her şey değildir." dedi.

Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini her fırsatta dile getiren Portekizli yıldız, "Hayal mi? Bence değil. Beni oyuncu olarak tanımlamaz. 6-7 maç oynanan bir turnuva beni tarihin en iyisi mi yapacak? Sizce bu adil mi?" dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca evlilik teklifi ettiği sevgilisi Georgina Rodriguez ile 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından dünya evine gireceklerini söyledi.

Portekizli, "Umarım kupa da olur" diye ekledi.

Ronaldo artık emekli olmaya yaklaştığını ve yıllardır bunu planladığını söyledi.

Yıldız oyuncu, "Emekliliğim artık yakın. Hazır olduğumu düşünüyorum. Zor olacak, muhtemelen de ağlayacağım ama 25 yaşından beri geleceğimi hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli olmadan önce 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, "948 golüm var ve hepsinin videosu var" dedi.