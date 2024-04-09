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Spor Cristiano Ronaldo raydan çıktı
Spor

Cristiano Ronaldo raydan çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 02:51:00 -

Al Hilal karşısında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo sinirlerine hakim olamayarak maçın hakemine az kalsın yumruk atıyordu.

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus yönetmindeki Al Hilal, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı 2-1 mağlup ederek üst üste 33. galibiyetini aldı.

Al Hilal'in gollerini 61. dakikada Al Dawsari ve 72. dakikada Malcom kaydetti. Al Nassr'ın tek golü 90+9'da Sadio Mane'den geldi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında rakibine dirsek attığı için kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, maçın hakemine yumruk kaldırdı.

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