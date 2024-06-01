  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Masum insanların kanlarında boğulacaklar

Son dakika! Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine 'olumlu' cevap

Gezi kalkışmasının yıl dönümünde duyurdu! FETÖ'den hapis yatan eski Vali Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu

Türk savunma sanayisinin gözdesi HÜRJET için Mısır yolculuğu başlıyor

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Petrol ve Doğalgaz devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor

Bakan Fidan, Blinken ile görüştü! Son teklifi ele aldılar

Harita kızarıyor! Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı

TCMB'nin döviz rezervleri doldu taştı! 4 yıl 2 ay sonra bir ilk yaşandı

ABD yetkilisi Türk muhabirin sorusuna cevap verdi: Gazze şehitleri için alçak sözler!
Spor Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
Spor

Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-06-01 09:34:00 -
Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde penaltılar sonucunda galip taraf Al Hilal oldu. Yaşanan yenilgi sonrası Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları dikkat çekti.

Suudi Arabistan Kral Kupası heyecanı, nefesleri kesti.

Kral Abdullah Stadyumu'nda Al Hilal ve Al Nassr final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Penaltılara giden karşılaşmayı Al Hilal kazandı

7'nci dakikada Aleksandar Mitrovic ve 88’nci dakika Ayman Yahya'nın attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kupayı kazanan taraf oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 kırmızı kart çıktı

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı.

Al Nassr’da 56’ncı dakika David Ospina kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al Hilal’de ise 87’nci dakika Al Bulayhi ve 90’ncı dakika Kalidou Koulibaly oyun dışında kaldı. Al Hilal karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Jorge Jesus 1 sezonda 3 kupa kaldırdı

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı.

Al Nassr'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi olan Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı

Cristiano Ronaldo'nun, Al Hilal'e karşı oynadığı kupa finali maçının ardından gözyaşları objektiflere yansıdı.

Portekizli yıldız, takımının yenilgisinin ardından sahada duygusal anlar yaşadı.

Müslüman mı oldu? Ronaldo'dan gol sonrası olay hareket
Müslüman mı oldu? Ronaldo'dan gol sonrası olay hareket

Spor

Müslüman mı oldu? Ronaldo'dan gol sonrası olay hareket

C.Ronaldo Galatasaray’a geliyor! Taraftar çılgına döndü
C.Ronaldo Galatasaray’a geliyor! Taraftar çılgına döndü

Spor

C.Ronaldo Galatasaray’a geliyor! Taraftar çılgına döndü

Suudi Arabistan'da çılgın iddia! Yok artık Ronaldo: Bu gerçekleşirse dünya futbolu şok olacak!
Suudi Arabistan'da çılgın iddia! Yok artık Ronaldo: Bu gerçekleşirse dünya futbolu şok olacak!

Spor

Suudi Arabistan'da çılgın iddia! Yok artık Ronaldo: Bu gerçekleşirse dünya futbolu şok olacak!

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! 19 yaşında adını tarihten sildi...
Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! 19 yaşında adını tarihten sildi...

Spor

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun başına bela oldu! 19 yaşında adını tarihten sildi...

Cristiano Ronaldo rekor kırdı
Cristiano Ronaldo rekor kırdı

Spor

Cristiano Ronaldo rekor kırdı

Messi ve Ronaldo’yu bile unutun! Engellilerin futbolu hayran bıraktı
Messi ve Ronaldo’yu bile unutun! Engellilerin futbolu hayran bıraktı

Sosyal Medya

Messi ve Ronaldo’yu bile unutun! Engellilerin futbolu hayran bıraktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

tabii gitti milyonlar, babasının hayrına ağlamamış herhalde.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23