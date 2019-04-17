0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’ seçildi

CRI Türk, İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’nde ‘En iyi tematik radyo’ dalında ödüle layık görüldü.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:54
CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’ seçildi

CRI Türk, İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’nde ‘En iyi tematik radyo’ dalında ödüle layık görüldü.



İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’ne layık görülen isimler belli oldu. CRI Türk, “En iyi tematik radyo” dalında ödüle layık görüldü.



Katılım herkese açık bir şekilde internet ortamında sağlanırken, 28 farklı kategori üzerinden yapılan oylama sonucunda İÜ öğrencilerinin tercihleriyle yılın en başarılı isimleri belli oldu.



İstanbul Üniversitesi 1453 Ödüllerinin birincisinin gerçekleştirildiği 2017 yılında yılın yazarı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın ve yılın bilim insanı ise 2015 Nobel Kimya ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar olmuştu.



Ürettiği özel tematik içerikleri ile Türkiye radyolarında önemli bir misyon edinen CRI Türk, 26 program ve tüm temalarda her gün güncellenen özel içeriği ile son yılların dikkat çeken medya kuruluşlarından biri oldu. CRI Türk, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’nde “En iyi tematik radyo” ödülünü aldı.



İÜ Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapılan törenle sahiplerine verildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri için 1453odulleri.istanbul.edu.tr sitesi üzerinden bu yıl rekor bir katılım gerçekleşerek 1 milyonun üzerinde oy kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:54
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medikal sektörü için dev adım
    1. Medikal sektörü için dev adım
    2. İran Dışişleri Bakanı Zarif:..
    3. Tüm Bel-Sen’den Başkan Gökhan Yüksel’e..
    4. Sivasspor yarım asırlık değerini..
    5. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı..
    6. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler..
    7. DDY Bölge Müdürü Sivri’den Başkan..
    8. İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut..
    9. Maden sahasına sedir
    10. Yaşlı kadın sulama kanalında telef..
    11. Bilecik’e robot yarışmasında iki büyük..
    12. "10 Bin Kadın Girişimci Programı"ndan..
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'ye..
    15. Dünyanın en uzun barajı olan Ilısu..
    16. Sıfır Atık Projesi’nde öğrenciler..
    17. Fenerbahçe’den Başkan Ayhan’a kutlama
    18. Genç girişimciler birbirleriyle yarıştı
    19. Beyşehir’de ilçenin güvenliği masaya..
    20. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    21. Öğrenciler ‘Kariyer Günleri’nde..
    22. MEB "siber güvenlik portalı" ile..
    23. ESKAM’la 485 kişi iş sahibi oldu
    24. DPÜ’de ’Kariyerim ve geleceğim..
    25. Yok böyle namussuzluk! Uyuşturucuyu,..
    26. Muğla’da konut satışları yüzde 8,7..
    27. CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’..
    28. İzol: “Nükleer meslek lisesi, Mersin..
    29. "Vatandaşın sepeti KDV indirimiyle..
    30. Türk firması poliüretan ihracatında..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı