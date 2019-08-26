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“Çözüm Üreten Kentler” İstanbul’da buluşacak

İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve aralarında 100’den fazla belediye başkanının bulunduğu 3 bin’den fazla katılımcı ile göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kente ilişkin birçok konuyu tartışmaya açıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
“Çözüm Üreten Kentler” İstanbul’da buluşacak

İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve aralarında 100’den fazla belediye başkanının bulunduğu 3 bin’den fazla katılımcı ile göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kente ilişkin birçok konuyu tartışmaya açıyor. Forum kapsamında 3 gün boyunca bir çok etkinlik düzenlenecek.


Marmara Belediyeler Birliği, uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Urban Forum (MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmayı hedefliyor. İlk kez 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MARUF şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirecek ve kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar bir arada değerlendirilecek. İki yılda bir, uluslararası düzeyde düzenlenecek olan forum, 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 3 bin’ den fazla katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturulacak.



“Çözüm üreten kentler”


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak. Forum; kentleşme surecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte oluşturduğu ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve is birliği içinde incelemeyi amaçlıyor.



12 ayrı tema


MARUF, ilk yılında geniş bir perspektifle 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunacak: çevre ve iklim değişikliği, şehir teknolojileri ve inovasyon, ulaşım ve hareketlilik, kentsel altyapı, konut ve yapılı, çevre, göç, kent ağları, yerel kalkınma, sosyal kapsayıcılık, dayanıklılık, kamusal mekan, yönetişim. MARUF, çeşitli nedenlerle yasanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek, güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak, daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak, kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemek gibi hedeflerle yola çıkıyor.


Partnerleri arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İKSV, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi’nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitenin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye’den ve dünyadan pek çok yetkin isim bir araya geldi.


Katılımın ücretsiz olduğu foruma ilişkin tüm bilgiler www.marmaraurbanforum.org web sitesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
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