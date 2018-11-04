Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'

Rum Filelefteheros gazetesi, “Kıbrıs sorununu gerilim fitilliyor” manşetiyle verdiği haberinde çarpıcı bilgilere yer verdi.

Gazete, “Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, özel görüşmelerde Kıbrıs’ta varılacak bir çözüm için iki devletli, konfederal bir modele doğru hareket ettiğinin görüldüğünü” yazdı.

Gazete, “Anastasiadis’in garanti altına almak istediği görülen şeyin, Türk vatandaşlarının çözümden sonra Kıbrıs’a gelmemesi ve ülkenin tamamının Avrupa devamlılığı olduğunu” belirtti.

Şartları var

Rum yönetimi daha önce de, bir çözümden sonra Ada’ya gelecek Türk vatandaşlarına sınırlama istemişti. Buna göre, “Ada’ya gelecek her bir Türk vatandaşına karşı 4 Yunan vatandaşının gelmesi” şartı ortaya konulmuştu. Ankara bu öneriye sert şekilde karşılık vermiş ve kabul edilemeyeceğini kaydetmişti.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’nin Ada’daki temasları sonrasında diplomasi trafiğinin hız kazandığına dikkat çekti. Doğu Akdeniz’de gerilimin kademeli olarak artacağına işaret eden gazete, “Lute’nin daha etkin bir rol üstlenebileceğini” kaydetti.

Kıbrıs Sefası adlı haber sitesinin haberine göre Rum ve Türk taraflarının pozisyonlarına bakıldığında, “Türkiye’nin Türk askeri birliklerinin adadan ayrılmasıyla hemfikir olmasının söz konusu olmadığının net şekilde görüldüğünü” kaydeden gazete; Türkiye’nin Ada’da daimi üst isteyeceğine vurgu yaptı. Gazeteye konuşan bir diplomatik kaynak da, “şu an uluslararası arenada kimsenin Anastasiadis’in ciddi anlamda çözüm istediğine inanmadığını” söyledi. Gazete Lute’nin Atina, Ankara, Londra ve Brüksel’i ziyaret edeceğini belirtti.

Rumlar federal çözüm istemiyor

Öte yandan Rum tarafında yayınlanan bir ankete göre Kıbrıslı Rumların “Federal bir çözüm” değil, “başka alternatif çözümü” istediği ortaya çıktı. Ankara da, 50 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan Federal çözüm çabalarının bir son bulmasını destekliyor.