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“Çözüm; onurlu geri dönüş ve entegrasyon“

Mudanya Kitap Fuarı’nın “Suriyelilere nasıl bir gelecek?” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan İsmail Saymaz ve Akif Beki ile Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Kasım Han, Suriyelilerin onurlu geri dönüş ve entegrasyon sürecinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:17
“Çözüm; onurlu geri dönüş ve entegrasyon“

Mudanya Kitap Fuarı’nın “Suriyelilere nasıl bir gelecek?” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan İsmail Saymaz ve Akif Beki ile Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Kasım Han, Suriyelilerin onurlu geri dönüş ve entegrasyon sürecinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen 1. Mudanya Kitap Fuarı, söyleşiler, imza günleri ve köy etkinlikleriyle devam ediyor. Uluslararası Göç ve Mültecilik: “Gelenler, Gidenler ve Kalanlar” temasıyla sürdürülen fuarın “Suriyelilere nasıl bir gelecek?” başlıklı oturumunda gazeteci yazarlar İsmail Saymaz ve Akif Beki ile Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Kasım Han, Mütareke Meydanı’nda Bursalılarla buluştu. Konuşmacılar, Suriyelilerin entegrasyon sürecinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ahmet Kasım Han, bu konunun iktidarın sorumluluğunda olduğunu belirtirken, “4 milyon insan dünyanın her yerinde her şeyi değiştirir. Bu rakam, siyasetin, ekonominin ve sosyolojinin dönüşmesine sebep olabilir. Türkiye’de doğmuş olan 550 bin çocuğun derhal Türkiye’deki yaşama ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına ilişkin bilince entegre olması lazım. Çünkü bu insanları geri yollayamayacağız. Örsle çekicin arasındayız. Entegrasyon meselesine kafayı yormak durumundayız. 5 sene sonra Türkiye’de kültürel vicdanla davranan halkına hiç yakışmayacak siyasi tercihler ve olaylar başlayacaktır. Başka bir sürtüşme noktasına Türkiye’nin tahammülü yoktur. Suriye meselesinin ahlâken içimizi rahatlatacak, aklımıza yatacak bir çözümü yoktur. Bu iktidarın sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.


İsmail Saymaz da, onurlu geri dönüş ve uyumlu bir entegrasyon sürecinin başlatılması gerektiğine dikkati çekerken, “Siz kendi iktidarınızın devamı için gayri insanî bir şekilde gönderemezsiniz. Yapacağınız şey, gönüllü geri gönderme, kalanlarla ilgili de entegrasyondur. Türkiye Cumhuriyeti derhal Suriye ve Mısır ile ilişkileri onarmak zorundadır. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin siyasîl afla, geldikleri evlere güvenceyle dönmesini, çocuklarının, eşlerinin başlarına bir iş gelmeyeceğinin güvencesinin sağladıktan sonra onurlu geri dönüş başlatılmalıdır. Nasıl bozduysanız öyle toparlayın. Muhatabın af ilân etmesini sağlayın. Kuşkusuz hepsi dönmeyecektir. Kalanını entegre etme ihtimâlimiz vardır. İstihdam, eğitim politikalarıyla birlikte nüfusun yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde bir politikaya odaklanmak zorundayız” diye konuştu.


Yazar Akif Beki ise, “Gerçekçi bir şekilde adını koyup yol almaya başlamalıyız. Bu anlamda hükümete baskı kurmak en doğru yöntem. Suriyelilere tepki göstermek bizi bir çözüme ulaştırmaz. Bunun için Şam yönetimiyle el sıkışmak, uzlaşmak durumundayız. Filmin sonu öyle bitecekse uzatmanın manası yok” dedi.


Yazarlar Nilüfer Benal, Yaprak Damla Yıldırım, Emel İrtem ve Belma Fırat "Edebiyat, Göç ve Mültecilik" konulu söyleşi ile Mütareke Meydanı’na konuk oldu. Çiftçi Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu ise tarımda yeni üretim alanları ve kooperatifleşmeyi anlattı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:17
  1. kitap
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