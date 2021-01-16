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Ekonomi Covit, temizlik malzeme alımını artırdı
Ekonomi

Covit, temizlik malzeme alımını artırdı

Bir yıldır tüm dünya gündemini meşgul eden Covit 19 virüsü, günlük hayattaki temizlik hassasiyetini de artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:13:00 -
Covit, temizlik malzeme alımını artırdı

Bu kapsamda belediyeler de, temizlik malzemesi alımlarında daha sık ihaleye çıkmaya başladı.

Buca Belediyesi'nin çıktığı ihalede. 33 kalem temizlik malzemesi alımına gidileceği belirtildi.

Çamaşır suyundan, kireç sökücüye, köpük sabuna kadar birçok malzemenin alımının yapılacağı ihalede tekliflerin Buca Belediyesi'ne yapılacağı hatırlatıldı.

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