Covit, temizlik malzeme alımını artırdı
Bir yıldır tüm dünya gündemini meşgul eden Covit 19 virüsü, günlük hayattaki temizlik hassasiyetini de artırdı.
Bu kapsamda belediyeler de, temizlik malzemesi alımlarında daha sık ihaleye çıkmaya başladı.
Buca Belediyesi'nin çıktığı ihalede. 33 kalem temizlik malzemesi alımına gidileceği belirtildi.
Çamaşır suyundan, kireç sökücüye, köpük sabuna kadar birçok malzemenin alımının yapılacağı ihalede tekliflerin Buca Belediyesi'ne yapılacağı hatırlatıldı.
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