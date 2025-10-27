Covid gibi başa bela olabilir! Çin'de bir hastalık daha yayılıyor!
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Chikungunya ateşi vakası tespit edildi. Kawloon bölgesindeki Diamond Hill semtinde yaşayan 82 yaşındaki bir kadının, virüse yakalandığı açıklandı.
Vaka, Hong Kong'da uzun süreden bu yana rastlanan ilk yerel kaynaklı vaka oldu.
Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Doktor Albert Au Ka-wing, vakanın tespit edildiği binanın 200 metre çevresindeki binalarda yaşayan yaklaşık 8 bin kişinin bulaşma riski altında olduğunu açıkladı.
Hong Kong'da bu yıl yurt dışından gelen kişilerde 46 vaka tespit edilmiş, virüs nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.
Çin'de ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını ortaya çıkmış, vaka sayısı günde 600'e kadar yükselmişti.
Eylül ayında ise Guangdong'un Ciangmın şehrinde 1700 vakayı aşan bir salgın yaşanmıştı.