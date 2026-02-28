Taraftarlar bile şaşırdı: Galatasaray’dan sürpriz forma

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Galatasaray’ın 1980-81 sezonu formalarından esinlenen özel koleksiyon, modern dokunuşlarla yeniden tasarlandı; ‘Sen Sarıyla Kırmızı’ sloganıyla hazırlanan seri, dönemin özgün çizgilerini koruyarak sarı-kırmızı renklerde ve uzun kollu olarak sahaya çıkacak.

PUMA'nın gerçekleştirdiği retro seri, geçmişin estetiğini korurken üretim tarafında güncel performans standartları tercih edildi. Formada kullanılan dryCELL teknolojisi, teri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Ürünlerin tamamı geri dönüştürülmüş polyesterden üretildi, böylece koleksiyon yalnızca arşive değil geleceğe de gönderme yapıyor.

 

PUMA'nın Galatasaray için hazırladığı retro koleksiyon, PUMA ve GSStore mağazalarının yanı sıra, gsstore.org ve PUMA.com sitelerinde satışa sunuldu.

Koleksiyonda yalnızca formalar yok. 1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi. Dönemin teknik direktör stilini yansıtan bu parça, futbol nostaljisini gündelik stil ile bir araya getiriyor.

