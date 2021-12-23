Covid-19'un uzun dönem etkileri

ABD’li bilim insanlarının Covid-19’un uzun dönem etkilerini inceleyen araştırmasına göre en sık görülen semptom yorgunluk. Başta iki-üç haftalık bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanan Covid-19’la geçen 1,5 yılın ardından, virüsün uzun dönem etkilerine dair yeni bulgular elde edilmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Deniz Evcik, Sağlıklı Yaşam Danışmanı Prof. Dr. Meltem Yalınay ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Maşrabacı Covid-19’un etkileri ve hastalık sonrası rehabilitasyon süreci ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Evcik, Covid-19 enfeksiyonunun öncelikle akciğerleri tuttuğu ve pulmoner (akciğer) enfeksiyonun ön planda olduğu düşünülse de zaman içerisinde birçok organı etkilediğinin anlaşıldığını söyledi.

Bunlardan birinin de kas ve iskelet sisteminde tutulum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Evcik, kas ve eklem ağrılarının oluştuğu vakalarda bu ağrıların kronikleşmeden tedavi edilmesinin hayati derecede öneme sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Evcik, “Bence Covid-19’da en önemli sıkıntılardan biri ağrı olayı. Çünkü bize ağrı şikayetiyle çok başvuru oluyor. Açık konuşmak gerekirse ben artık bütün muayene ettiğim hastaların Covid-19 geçmişini soruyorum.

‘Ağrılarınız Covid ile mi başladı, Covid’den sonra mı başladı?’ sorularını yöneltiyorum. Çünkü yapılmış çalışmalarda ve kendi yaptığımız çalışmalarda da ağrının şeklinin çok değiştiğini görüyoruz. Kas ve iskelet ağrılarının da çok değiştiğini görüyoruz. Gerçekten Covid ile birlikte normalde var olan ağrının daha da çok arttığını, daha fazla gündeme geldiğini ve hastaların daha net ifade ettiğini görüyoruz. Belki de bunların bir kısmı Covid sonrası dönemdeki hastalar belki de değil” ifadelerini kullandı.