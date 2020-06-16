  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede doktorları darp eden 2 kişiden 1’i tutukladı

Afyonkarahisar’da Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darp eden 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:31:48 -
Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede doktorları darp eden 2 kişiden 1’i tutukladı

Afyonkarahisar’da Covid-19 şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darp eden 2 kişiden 1’i tutuklandı.


Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne yeni tip Korana virüs şüphesiyle getirilen 2 kişi hastanede görevli doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tanköz’ü tehdit ederek, darp ettikleri iddia edilmişti. Olayın ardından alkollü oldukları tespit edilen Y. A. ile G.Y.C. göz altına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden G.Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A. ise serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı