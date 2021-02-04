Covid-19 nedir? Nasıl bir hastalıktır?

Covid-19 sadece insanları değil hayvanları da etkilemekte olan bir çeşit virüstür. Bazı virüslere nazaran daha kısa süre içerisinde bulaşmakta ve yayılmaktadır. Üst solunum yolunu olumsuz şekilde etkileyerek hastanın ölümüne kadar neden olabilmektedir. Zamanla virüs insanlar ile hayvanlar arasında geçiş göstererek yayılmasını sürdürmektedir. Virüslerdeki genetik bilgisi değerlendirildiği vakit RNA’sı mutasyon görmesinden dolayı farklı şekillerde boy gösterebilmektedir. Bundan önceki zamanlarda SARS adındaki bir virüste tıpkı Covid-19 gibi etkili bir şekilde hastalıklara neden olmuştur.

Covid-19 belirtileri nelerdir?

Covid-19 belirtilerinde yaygın bir şekilde görülen semptomlar yüksek ateş, kuru öksürük ve yorgunluk hissidir. Çok sık olmasa da, hastaların bazılarında burunda tıkanma ve akıntı, boğazda ağrı ya da ishal olarak görülebilmektedir. Hafif konumda olan bu semptomlar yavaş bir şekilde ilerlemektedir. Hastaların bazılarında ise enfekte olmasına karşın herhangi bir semptomu göstermeyebilmektedir. Her 10 hastadan 8’i özel bir tedaviye gerek duymaksızın ayakta iyileşme sürecine geçebilmektedir. Ancak her 6 kişiden 1’i ağır bir şekilde hastalanarak nefes alış verişinde zorluk yaşamaktadır. Yaşı ilerlemiş olan insanlarda kalp sorunları, yüksek tansiyon ya da diyabet gibi kronik rahatsızlıkların ilerlemesine neden olmaktadır.

Covid-19 bitkisel tedavisi var mı?

Yakalandığı Covid-19 hastalığını yenmek isteyen insanların büyük bir çoğunluğu Covid-19 hastalığı bitkisel tedavisi mümkün mü? Sorusuna yanıt aramaktadır. Konuyla ilgili fikirlerine danıştığımız 30 yıldır şifalı bitkiler konusunda tanınan ve alternatif tıp konusunda söz sahibi olan Yusuf Aksoy, Covid-19 tedavisinde kadim tıbbında değerlendirilmesinde faydalı olacağını söyledi. Bitkisel tedavinin bağışıklık sistemini güçlendireceğine dikkat çeken Yusuf Aksoy, hastalığın iyileşme sürecinde etkili bir rol üstleneceğine dikkat çekti.

Covid-19 virüsünün yaygınlaşmasıyla birlikte hayatını kaybeden insanların sayısı giderek artmaya devam ediyor. Bütün dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandemi, gün geçtikçe farklı tartışmaların ortaya atılmasına neden oluyor. Farklı ülkelerde virüsten dolayı ölümlerin artmasından dolayı covid-19 bitkisel tedavisi konusunda araştırmalara gidilmesine neden oluyor.

Konuyla ilgili detaylı bir şekilde açıklama yapan Yusuf Aksoy, covid-19 için şuanda bitkisel tedavi yönteminin rahatlıkla uygulanabileceğini belirtti. Şuanda tüm semptom görülen ya da görmeyen herkesin bu yöntem ile kendisini korumaya alabileceğini ön görüyor.



Daha detaylı bilgi için Yusuf Aksoy'un resmi instegram hesabından iletişime geçebilirsiniz.



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