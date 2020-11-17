Covid-19 ile mücadele için bu kez de robotlar devreye girdi

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı bu kez de robotlar devreye girdi. Japonya'nın ünlü futbol takımlarından Cerezo Osaka'ya ait bir mağaza, salgın ile mücadele kapsamında kişilerin maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını tespit edebilen 'Robovie' isimli bir robotu işe aldı.

Advanced Telecommunications Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen robotun, insanların hareketlerini gözlemlemek için bir kameraya ve çeşitli sensörlere sahip olduğu belirtildi.

Yüz taraması yapabilmek ve böylece maske takmayanları tespit edebilmek için lazer teknolojisi kullanan robotun, bu teknoloji ile birlikte sosyal mesafeyi de ölçebildiği aktarıldı.

Sosyal mesafeye uymayanları ve maske takmayanları uyaran robot ile birlikte müşteri ile personel arasındaki yakın temasın en aza indirilmesi hedefleniyor.