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Ekonomi Covid-19 hastaları artınca yurt dışından Sahra Hastanesi talepleri arttı
Ekonomi

Covid-19 hastaları artınca yurt dışından Sahra Hastanesi talepleri arttı

Covid 19 salgınının yaklaşan kışla beraber hız kesmeden dalga dalga yayılması herkesi kaygılandırıyor. Uzmanlar alınan tüm pandemi önlemlerine rağmen hastalığın seyrindeki yükselişin artarak devam etmesini endişe verici olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar ayrıca salgının azaltılmasında hastane ortamındaki etkileşim alanlarındaki temasın ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin çok önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 09:36:00 -

Bu doğrultuda alınacak en iyi tedbirin prefabrik yapı modelinin hızlı kuruluma sahip sahra hastanelerinin yaygınlaştırılarak hastalık şüphesi taşıyan vatandaşlarıntestlerinin ve tedavilerinin en korunaklı şartlarda yapılabilmesi yönünde görüşlerini vurguluyorlar. Böylece pandemi hastalarının karma hastanelerde diğer vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla aynı ortamda bulunmalarının önüne geçilerek en çok bulaşma riski barındıran temas durumu ortadan kaldırılacak.

Türkiye sahra hastaneleri kurmak en avantajlı ülke

Sahra hastaneleri hızlı ve güvenli bir şekilde prefabrik sistemiyle kurulabiliyor. Ülkemiz prefabrik yapı sektöründe dünyada çok önemli projeler gerçekleştiren güçlü markalara sahip lider ülke konumunda. Henüz salgının ilk günlerinde alınan çok isabetli kararla bu gücümüzü de dünyaya göstermiş olduk. Bilindiği üzere 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında 1008’er yataklı iki büyük Acil Durum Pandemi Hastanesi’ni 45 gün gibi çok kısa bir zaman diliminde tamamlayarak hizmete aldık. Devletimizin kararlılığı ve Türk prefabrikyapısektörünün güçlü markalarının birlikte özverili çalışmalarıyla ortaya koyduğu bu başarıyı dünyanın önde gelen haber ajansları flaş haber olarak geçerken biz de bu gururu yaşadık.

Türk firması Paris’te 1 günde pandemi polikliniği kurdu

Prefabrik yapı sektöründe yenilikçi teknolojileri kullanarak kaynaksız vidalı yapı sistemiyle hızlı kuruluma sahip yapılar üreten Karmod Fransa’nın başkenti Paris’te 1 günde pandemi polikliniği kurdu. Karmod yetkililerinin verdiği bilgiye göre yeni nesil mobil ünitelerin birleşimiyle SudFrancilien Devlet Hastanesi bahçesine kurulan84 metrekare büyüklükteki Covid19 Özel Poliklinik Binası’nda aynı anda 5 hastaya test yapılması hizmeti veriliyor. Pandemiye özel hazırlanan bu poliklinikte virüs septumlarını gösterenlere hastanedeki diğer hastalar ve sağlık çalışanlarıyla temas etmeden güvenli ortamda PCR testi yapılabiliyor.

Teknolojik hatlarda demonte sistemle hızlı üretim ve yerinde hızlı kuruluma sahip prefabrik yapılar üreten Karmod 120’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma pandemi süreciyle beraber afet durumlarına özel üretimleriyle sahra hastaneleri, mülteci kapları, acil yerleşim üniteleri, sosyal konut ihtiyaçlarında prefabrik ev sistemiyle yapı projeleri gerçekleştiriyor. Markanın üretimini yaptığı diğer prefabrik yapı grupları arasında ise prefabrik evler, çok amaçlı ofis yapıları, okul ve hastane yapıları, sosyal tesis binaları, şantiye işçi kampı yapıları gibi çok sayıda bina çözümü https://prefabrik.com’da bulunmaktadır.

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