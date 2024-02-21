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Sağlık Covid-19 aşılarının akıllara durgunluk veren yan etkileri! İlk kez kanıtlandı!
Sağlık

Covid-19 aşılarının akıllara durgunluk veren yan etkileri! İlk kez kanıtlandı!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 14:35:00 -
Covid-19 aşılarının akıllara durgunluk veren yan etkileri! İlk kez kanıtlandı!

Covid 19 enfeksiyonu ile mücadele amacıyla geliştirilen aşıların faydadan çok zararının olduğu yapılan bir araştırmayla kanıtlandı. Söz konusu çalışmaya göre Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları, kalp ve beyinde ölümcül sağlık sorunlarına yol açıyor. Aşılar aynı zamanda yorgunluk ve zihin bulanıklığı gibi durumların da sebebi olabilir.

Covid 19 enfeksiyonu ile mücadele amacıyla geliştirilen aşıların faydadan çok zararının olduğu yapılan bir araştırmayla kanıtlandı. Söz konusu çalışmaya göre Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları, kalp ve beyinde ölümcül sağlık sorunlarına yol açıyor. Aşılar aynı zamanda yorgunluk ve zihin bulanıklığı gibi durumların da sebebi olabilir.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bazı yan etkilere yol açtığı iddiaları birçok kez gündeme gelmişti. Olumsuz etkiler arasında Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın mRNA aşılarından kaynaklanan kalp kaynaklı iltihaplanma riskinin artması ve viral vektör aşılarıyla aşılama sonrasında beyinde bir tür kan pıhtısı riskinin artması yer alıyordu.

GUILLAIN- BARRE SENDROMU RİSKİNİ ARTIRIYOR

Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen AstraZeneca aşısı ise aynı zamanda bağışıklık sisteminin yanlışlıkla periferik sinir sistemine saldırdığı nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre sendromu riskinin artmasıyla da ilişkilendirildi.

Son üç yılda 13,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve yalnızca Avrupa'da 1 milyondan fazla hayat kurtarıldı. Ancak aşılanan kişilerin bazılarında ciddi yan etkiler görüldü.

HER DOZ FARKLI YAN ETKİYE SEBEP OLDU

Araştırmacılar, sekiz ülkede aşılanan 99 milyon kişi arasında "özel ilgi gerektiren olumsuz yan etkiler" olarak adlandırdıkları 13 tıbbi durumu belirledi. Çalışmaya göre, mRNA aşılarının birinci, ikinci ve üçüncü dozlarından sonra miyokardit veya kalp kası iltihabına sürekli olarak rastlandı.
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Moderna aşısının ikinci dozundan sonra daha yüksek bir artış görüldü. Aynı aşının birinci ve dördüncü dozları da perikarditte, yani kalbi kaplayan ince kesenin iltihaplanmasında artışla ilişkilendirildi.

BEYİNDE KAN PIHTISINA YOL AÇIYOR

Araştırmacılar, Oxford tarafından geliştirilen ChAdOx1 aşısından sonraki 42 gün içinde Guillain-Barre sendromu vakalarında mRNA aşılarında görülmeyen istatistiksel olarak anlamlı bir artış buldu. Durumun görülme sıklığına göre 66 vaka bekleniyordu ancak 190 vaka kaydedildi. ChAdOx1, beyindeki bir kan pıhtısı türü olan serebral venöz sinüs trombozunda 21'den 69'a kadar üç kat artışla bağlantılıydı. Bulgular, Danimarka'da ve diğer birçok ülkede aşının geri çekilmesine veya kısıtlanmasına yol açtı.

Çalışma, viral vektör aşılarından sonra omuriliğin iltihaplanmasına yönelik olası riskleri belirledi. Viral vektör ve mRNA aşılarının ardından beyin ve omurilikte iltihaplanma ve şişme vakaları da gözlemlendi.

YORGUNLUK, UYUŞUKLUK, BEYİN BULANIKLIĞI

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen başka bir çalışmada, kronik aşılama sonrası sendrom gelişen 240'tan fazla yetişkinde bulunan yaygın semptomlar arasında egzersiz intoleransı, aşırı yorgunluk, uyuşukluk ve beyin bulanıklığı yer aldı. Sendromun nedeni henüz bilinmiyor ve herhangi bir teşhis testi veya kanıtlanmış tedavisi yok.

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