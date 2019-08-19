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Coutinho resmen Bayern Münih'te

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Barcelona forması giyen Coutinho'yu resmen kadrosuna kattı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:02
Coutinho resmen Bayern Münih'te

Alman kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki Coutinho’nun dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladığı belirtildi.

Brezilyalı milli futbolcunun 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Barcelona'dan kiralandığı aktarılan açıklamada, Bayern Münih’in oyuncuyu satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Coutinho ile uzun süreden beri ilgilendiklerini belirterek transferin gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Brezilya’da Vasco da Gama'nın ardından İtalya’nın Inter ve İspanya'nın Espanyol takımlarında forma giyen Coutinho, 2013-2018 yıllarında İngiltere’nin Liverpool ekibinde oynadı.

2018'in Ocak ayında Barcelona'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasını giyecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:02
  1. Coutinho
  2. Bayern Münih
  3. Barcelona
  4. Bundesliga
  5. Almanya
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