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Coşkunöz İSO 500 listesinde 26’ncı kez yer aldı

İSO’nun ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018’ raporu açıklandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:17
Coşkunöz İSO 500 listesinde 26’ncı kez yer aldı

İSO’nun ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018’ raporu açıklandı. Coşkunöz Metal Form Türkiye’nin en büyük sanayicileri arasında yerini aldı.


Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen şirketlerinden Coşkunöz Metal Form, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 1995’ten beri aralıksız yer alarak başarısını sürdürüyor. Otomotiv sektöründe presli sac parça imalatı alanında 1968’den bu yana faaliyet gösteren Coşkunöz Metal Form, 2018 yılında da Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yerini aldı. Bursa’nın önde gelen şirketlerinden Coşkunöz Metal Form, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesinde 263’üncü sırada gösterildi. İlk olarak 1984 yılında ISO 500 listesine giren Coşkunöz Metal Form, kurulduğu günden bu güne kadar kalıp tasarımı ve üretiminde faaliyet gösteren Coşkunöz Kalıp Makine ile araçların dış yüzey panellerini ve büyük gövde parçalarını üreten Coşkunöz MA (Magnetto Automotive) şirketlerini bünyesinden ayırmasına rağmen sanayi sektöründeki konumunu korumaya devam etti. Payını yükselterek iki yıl üst üste büyüyen Coşkunöz Metal Form, Türkiye otomotiv üreticilerinin yanı sıra 5 kıtaya küresel standartlarda hizmet vermeye, dijitalleşme kapsamında endüstri 4.0’a yönelik inovatif çalışmalara odaklanmaya ve her yıl ihracat kapasitesini artırarak hem yerel hem global arenada atılımlarına devam ediyor.


2018 yılında da ekonomiye ivme kazandırıcı, yerli üretimi güçlendirici, istihdamı destekleyici çalışmalar sürdürdüklerini belirten Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Aptullah Saner, “Coşkunöz Metal Form ile 1995’ten beri aralıksız olarak İSO 500 listesinde Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer almamız stratejik hedeflerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Küresel ölçekteki varlığımızı, yatırımlarımız ve sunduğumuz ürün-hizmetler ile daha da etkinleştirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de değer oluşturma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz“ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:17
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