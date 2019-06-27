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Coşkuner: “Genellikle negatif türde kanda yetersizlik var”

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, özellikle negatif tipli kana sahip kişilerin bağış konusunda daha duyarlı bulunmaları gerektiğini belirtti.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:33
Coşkuner: “Genellikle negatif türde kanda yetersizlik var”

Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Birimi Sorumlu Hekimi Muharrem Coşkuner, özellikle negatif tipli kana sahip kişilerin bağış konusunda daha duyarlı bulunmaları gerektiğini belirtti.


Dr. Muharrem Coşkuner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan bitti ama derdimiz bitmedi. Kan bağışı sayılarımız hala düşük. Bunun da sebebi diye bir şey yok, bahaneler tükenmez. Yaz aylarında insanlar sahile iniyor, kimse kan bağışı için vakit ayırmıyor. Tabii sahile otobüs koyduğumuzda sayı biraz artıyor, fakat yine yetersiz. Genellikle negatif türde kanda yetersizlik var” dedi.



“Kan stoklarımız yetersiz kalıyor”


Dr. Muharrem Coşkuner, büyük şehirlerde ameliyat sırası beklemek yerine küçük şehirlere yönelerek daha kısa sürede ameliyat olanlar olduğunu, bunun da Sinop’ta bulunan kan bankalarından tüketildiği için kanda normalden fazla yetersizlik olduğunu söyledi.



“Bağış yapın, çok önemli bir durum”


Vatandaşlara çağrıda bulunan Dr. Coşkuner, “Bağışa gelin lütfen, çok önemli. Kan bağışı olsun, kök hücre bağışı olsun bunlara aday olun. Sizden bir şey kaybettirmez bu bağışlar tam tersine hayat kazandırır. Düzenli bağışçı olun. Aklınıza takılan bilgileri mutlaka Kızılay çalışanlarına sorun. Kulaktan dolma bilgiye hiçbir zaman tenezzül etmeyin. Bağışlarınızı mutlaka bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:33
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