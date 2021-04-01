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Gündem Coşkun Sabah 'müstehcenlik' üzerinden Mardin ve Urfalıları aşağıladı!
Gündem

Coşkun Sabah 'müstehcenlik' üzerinden Mardin ve Urfalıları aşağıladı!

Bir YouTube programına konuk olan Coşkun Sabah, "Batı'ya göre modern babayım. Kordon'da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem." diyerek müstehcenlik üzerinden Mardinlileri ve Urfalılara hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:20:00 - 2021-04-01 14:23:29
Coşkun Sabah 'müstehcenlik' üzerinden Mardin ve Urfalıları aşağıladı!

Şarkıcı Coşkun Sabah, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu.

Bir süre önce "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem" dediği iddiasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna "Batı'ya göre modern babayım. Kordon'da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem." yanıtını vererek, müstehcenlik üzerinden Mardinlilere ve Urfalılara hakaret etti.

Coşkun’un skandal açıklamasında sosyal medyaa büyük tepki oluştu.

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Yorumlar

hüseyin abul mardinli

Mardinliler asaletli osmanlı torunlarıdır. 
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Ahmet

Hakaret gibi duruyor yani izmirlilere güvenirim mardin urfa güvenmem diyor. Haksızmı?
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