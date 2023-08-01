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Gündem Coşkun Başbuğ'dan SİHA değerlendirmesi: Lockheed Martin Baykar'ı sahada görmek istemiyor!
Gündem

Coşkun Başbuğ'dan SİHA değerlendirmesi: Lockheed Martin Baykar'ı sahada görmek istemiyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 18:00:00 - 2023-08-01 18:16:17
Coşkun Başbuğ'dan SİHA değerlendirmesi: Lockheed Martin Baykar'ı sahada görmek istemiyor!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Coşkun Başbuğ, "Lockheed Martin Baykar'ı sahada görmek istemiyor!." dedi.

Halk Tv Bayraktar TB2 SİHA'ları hedef almayı sürdürüyor.

CHP'den fonlandığı ortaya çıkan Halk TV'de son olarak Baykar A.Ş.'nin SİHA'ları devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye kiraladığı iftirası atıldı.

Haberin ardından açıklama yapan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ise, kiralamanın şeffaf ve açık bir ihaleyle yapıldığını ve rakiplerinden en az 6 kat daha ucuz olduğunu ifade etti.

Bayraktar, ayrıca orman yangınlarında 5 ilde İHA'ların görevlendirildiğini ve personel, kira, elektrik, su giderlerinin kendilerinin karşıladığını belirtti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Coşkun Başbuğ, Baykar'ın hedef alınması konusunda ABD'li Lockheed Martin şirketine dikkat çekti.
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Lockheed Martin'in Baykar'ı istemediğini belirten Başbuğ, "Amerika şu an en stratejik şirket olarak bunu görüyor ve Amerika devlet tarafından bu şirket destek veriyor ve her türlü imkânda bu şirketin önüne açılıyor. Şimdi Lockheed Martin Bayraktar'ı sahada görmek istemez niye onun pazarına göz dikiyorsun onun kazanacağı parayı geliri sen elde etmiş oluyorsun. Dolayısıyla Lockheed Martin bir şekilde Baytarla savaşmalı." dedi.

'Saldırının arkasında ABD var!'

Başbuğ, Baykar'a tesadüfen veya eleştiri olarak bir girişim yapılmadığını düzenlenen operasyonun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söyledi. Başbuğ, "Bu saldırının arkasında Amerika var onu söyleyeyim. Bu bahsettiğim odakların hiçbiri böyle kendiliğinden hamaset olsun diye veya kuru gürültüyle bu tenkit ve eleştiri yapıyor değiller. İpin ucunu takip ettiğin an hani kukla ipten bahsederiz ya bir bakıyorsun soluğu Washington da alıyorsun. Oranın söylemiyle oranın eylemiyle harekete geçen bir odak var bunu bir kere görelim. Şimdi maliyetten bahsediyorlar 850 dolar bak rakamlarla açıkladık en az 3 katı daha aşağı verilen bir rakam." ifadelerini kullandı.

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