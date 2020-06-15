Coşkun Başbuğ'dan 'Pençe-Kartal' açıklaması: Çember daralıyor

A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Pençe-Kartal Operasyonu için, "Terörle mücadelemiz virüs ya da her hangi bir nedenden dolayı sekteye uğramış değil." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin duraksamadan devam ettiğini belirten Başbuğ, "Sürekli ilerleyen ve genişleyen süreçle birlikte terörle mücadelemiz sürüyor. Türkiye Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Libya'da terörle mücadelesini tek başına sürdürüyor. Hem ülke içinde hem de ülke dışında amansız bir mücadele var" dedi.

"Çemberin daraldığını görüyoruz"

Ülke içindeki terörist sayısının 500'ün altına indiğini hatırlatan Başbuğ, "Çok yakın bir döneme kadar biz 10 binli rakamları konuşuyorduk. Çemberin daraldığını ve terör odaklarının tek tek yok edildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.