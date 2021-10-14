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Gündem Coşkun Başbuğ'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Biri sufle mi verdi?
Gündem

Coşkun Başbuğ'dan Kılıçdaroğlu yorumu: Biri sufle mi verdi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var' açıklamasını yorumlayan emekli Albay ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ, açıklamaların FETÖ taktiği olduğunu belirterek, 'Biri sufle mi verdi?' sorusunu yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 01:35:00 -

Kılıçdaroğlu, "Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye'yi hatırlatan söylemlerini TVNET canlı yayınında değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, açıklamaların şeklinin bir FETÖ taktiği olduğunu belirtti.

"Açıklamalar tam bir FETÖ taktiği"

Başbuğ, bu söylemlerin tesadüf olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Tam bir FETÖ taktiği. FETÖ bir takım olayları hazırlarken önce bir altyapısını oluştururdu zihinlerde. Bu bir Amerikan taktiğidir ve olay gerçekleştiğinde kanıksanır. Bu tür olaylarda devlet ahlakı işlese, söylenmesinin yeri kamu değil. Bunu paylaşamazsın. Bu söylemlerin arka planında, devlet terbiyesi olsa devletin istihbarat ve emniyet teşkilatına bildirirsin onlar gereğini yapar." diye konuştu.

"Kürt sorununda da aynı sarmala girdiler"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardında başka bir niyet aramak gerektiğini ifade eden Başbuğ, "Bu tür olaylarda devlet anında gereğini yapıyor. Soruyorsunuz 'Neye dayanarak bunu söylüyorsun?' Bir gerekçe yok. CHP, Kürt sorununda da aynı sarmala girdi. Cevap veremiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Biri sufle mi verdi?"

Devletin soruşturma başlatarak en doğru kararı aldığını belirten Başbuğ, "Eski bir istihbaratçı olarak aklıma şu geliyor: Bu bilgi Kılıçdaroğlu'na nereden geldi? İlk akla gelen, 'Acaba birileri sufle mi verdi?" diye sordu.

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