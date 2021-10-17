Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "sabrımız taştı" diyerek Suriye'ye operasyon sinyali verdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk'te yayınlanan Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programında muhtemel operasyona ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'in kaynayan bir kazan haline geldiğini ve bölgede kirli bir oyun planladığını söyleyen Coşkun Başbuğ, "Daha fazla hasar vermemesi için Türkiye'nin bu belalı bölgeye müdahale edip temizlemesi gerekiyor. Bugün İdlib çıbanbaşı olmak üzere. Konuştuğumuz coğrafya gerçekten kangren haline dönüşmüş bir kanserli coğrafya" dedi.

"Başka bir şansımız kalmadı"

Bölgedeki etkin aktörlerle masa başında konuşup anlaşarak sahada bir işbirliğine gidilmesinin mümkün olmadığını belirten Başbuğ şöyle devam etti:

"Çünkü esas sahayı terörize eden oradaki unsurları destekleyenler işte bu etkin aktörler. Şimdi siz güvensiz bir müttefikle güvenlik koridoru oluşturabilir misiniz? Akla ters."

Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemekten başka bir şansının kalmadığını dile getiren Başbuğ, ABD'nin DEAŞ masalını yeniden hortlatarak terör örgütü PKK/YPG'yi meşrulaştırmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

"Dolayısıyla operasyon yapmaktan başka bir şansımız kalmadı" diyen Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu harekatı acilen yapmalıdır. Kangren haline dönüşmüş bu bölge acilen diğer bölgelerde olduğu gibi terörden arındırılmaldıır. Aksi takdirde evvel kazanımları da kaybederiz."